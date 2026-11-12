В Ирландии поддержали требование Мерца о финансовой помощи Украине от ЕС

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти считает, что финансирование Украины со стороны Европейского Союза в ходе российско-украинской войны должно быть распределено между всеми государствами-членами.

Об этом она заявила Bloomberg в Дублине, где лидеры стран собрались на саммит Европейского политического сообщества, передает "Европейская правда".

Макэнти заявила о поддержке канцлера Германии Фридриха Мерца, который усилил свое требование о том, что все члены ЕС должны оказывать Украине финансовую помощь.

"Мы хотели бы, чтобы все государства-члены внесли свой вклад – и это является нашим приоритетом (...) Эти средства предоставляются Украине, но мы знаем, что дефицит гораздо больше – и, в частности, в следующем году потребуется существенное увеличение этой суммы", – сказала Макэнти.

В этот день Мерц настаивал на том, что финансирование Украины в 2027 году, а также в последующие годы, является общей задачей для всех стран-членов ЕС и должно решаться в рамках переговоров о долгосрочном бюджете блока.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддержал позицию канцлера Германии.