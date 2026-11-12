"Ідеальна стратегія": прем’єр Латвії похвалив Мерца за вимоги щодо підтримки України

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підтримав позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно того, що всі країни-члени ЄС повинні надавати фінансову допомогу Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Дубліні в четвер, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти.

У латвійського прем’єра запитали, чи здатен ультиматум Фрідріха Мерца щодо семирічного бюджету ЄС переконати Угорщину, Словаччину, Чехію та Болгарію погодитись на фінансову підтримку України.

"Я вважаю, що це ідеальна стратегія. Ми вже так робимо. Країни Балтії виділяють 0,25% ВВП від нашого бюджету (на допомогу Україні. – Ред.). Ми робимо це щороку і робили б більше, якби могли. Але кожна країна має надавати підтримку, адже йдеться про безпеку Європи. Безпека Європи – це те, що відбувається в Україні", – сказав Кулбергс.

Він додав, що позиція окремих країн щодо утримання від підтримки України не відповідає загальноприйнятому підходу щодо європейської безпеки.

"Якщо хтось хоче отримати бюджет, але не хоче брати участь у справах України, і таких країн лише кілька, то це не є загальноприйнятим підходом до європейської безпеки", – сказав латвійський прем’єр.

Як повідомляла "Європейська правда", у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.

У відповідь на це, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав лист Мерца "шантажем".

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца пов’язати ухвалення семирічного бюджету Європейського Союзу з підтримкою України, заявивши, що це не є правильним підходом.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.