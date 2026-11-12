Мерц наполягає, що фінансування України має стати спільним завданням усіх країн ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що фінансування України у 2027 році, а також пізніше, є спільним завданням для усіх країн-членів ЄС та має вирішуватись у рамках переговорів щодо довгострокового бюджету блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц сказав, прибувши в четвер на саміт Європейської політичної спільноти у Дубліні.

Мерц підтвердив свою позицію, що фінансова підтримка України – "це спільне європейське завдання".

"Спочатку ми маємо усунути дефіцит фінансування на 2027 рік. Потім нам доведеться обговорити спільну рамку фінансування, починаючи з 2028 року. Це будуть складні переговори, але я вважаю, що у нас є хороші шанси завершити їх до кінця року", – сказав німецький канцлер.

Він додав, що для нього на першому плані стоїть надійний бюджет ЄС і подальша спільна допомога Україні з боку Європейського Союзу.

"Допомога цій країні є спільним завданням усіх держав-членів Європейського Союзу, адже це відповідає нашим власним інтересам. І саме зараз настають вирішальні місяці. Для країни це буде дуже-дуже важка зима, і надзвичайно важливо, щоб ми, європейці, трималися разом", – сказав Мерц.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підтримав позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно того, що всі країни-члени ЄС повинні надавати фінансову допомогу Україні.

Як повідомляла "Європейська правда", у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.

У відповідь на це, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав лист Мерца "шантажем".

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца.