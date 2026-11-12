Естонія виділить Україні додаткові 6,5 млн євро на підготовку до зими

Естонія виділить додаткові 6,5 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до зими.

Про це у себе в X написав глава естонського МЗС Маргус Тсахкна, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, Росія продовжує завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі України, причому транспортні мережі є одними з її головних цілей.

З початку повномасштабної агресії Росія знищила понад 600 локомотивів, і атаки на залізничний сектор України продовжують посилюватися, додав він.

"Забезпечення транспортного сполучення та мобільності в Україні є надзвичайно важливим для підтримання її стійкості та функціонування економіки. У співпраці з естонськими залізничними компаніями Естонія виділить 4,5 млн євро на постачання локомотивів до України", – наголосив очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, за його словами, Естонія виділить два мільйони євро на програму SPUR 2.0 Світового банку, що допоможе забезпечити функціонування найважливіших суспільних послуг та підтримає відновлення й реконструкцію України.

"Естонія підтримує Україну на кожному кроці, у кожну пору року та під час кожного виклику", – підкреслив міністр.

Раніше Естонія оголосила про виділення ще 10 млн євро на закупівлю озброєння для України.

Також Естонія спільно з залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.