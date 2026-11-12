Эстония выделит Украине дополнительные 6,5 млн евро на подготовку к зиме

Эстония выделит дополнительные 6,5 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме.

Об этом в своём X написал глава эстонского МИД Маргус Тсахкна, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины, причем транспортные сети являются одними из её главных целей.

С начала полномасштабной агрессии Россия уничтожила более 600 локомотивов, и атаки на железнодорожный сектор Украины продолжают усиливаться, добавил он.

"Обеспечение транспортного сообщения и мобильности в Украине чрезвычайно важно для поддержания её устойчивости и функционирования экономики. В сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями Эстония выделит 4,5 млн евро на поставку локомотивов в Украину", – подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его словам, Эстония выделит два миллиона евро на программу SPUR 2.0 Всемирного банка, что поможет обеспечить функционирование важнейших общественных услуг и поддержит восстановление и реконструкцию Украины.

"Эстония поддерживает Украину на каждом шагу, в любое время года и во время каждого испытания", – подчеркнул министр.

Ранее Эстония объявила о выделении ещё 10 млн евро на закупку вооружения для Украины.

Также Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине.