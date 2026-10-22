Естонія визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні

Естонія спільно з залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.ee з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії.

За даними пресслужби Міністерства закордонних справ Естонії, минулого тижня експертна група "Укрзалізниці" відвідала Естонію, щоб оцінити, наскільки наявні локомотиви відповідають потребам української залізниці. Наразі естонська сторона очікує відповіді фахівців, після чого продовжить роботу над пошуком фінансування через міжнародні механізми.

При цьому естонське МЗС не відповіло, про які саме моделі локомотивів йдеться, кому вони належать і в якому технічному стані перебувають. Також поки що не визначені терміни їхнього можливого відправлення до України: вони залежатимуть від отримання фінансування.

Про роботу над передачею Україні значної кількості локомотивів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив своєму українському колезі Андрію Сибізі під час телефонної розмови 21 жовтня. Міністри обговорювали посилення практичної підтримки України на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі та наближення зими.

"Я глибоко вдячний Маргусу та Естонії за сьогоднішнє підтвердження того, що вони працюють над відправкою значної кількості локомотивів до України. Ми дуже цінуємо цю підтримку життєво важливих транспортних магістралей, які забезпечують функціонування нашої економіки та життя наших громадян", – зазначив Сибіга у середу, 21 жовтня.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.

Після цього Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру.

Наприкінці вересня писали, що Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури.