Естонія виділила ще 10 млн євро на закупівлю озброєння для України

У четвер, 22 жовтня, Естонія оголосила про новий внесок на суму 10 млн євро у програму PURL із закупівлі зброї для України.

Про це в мережі X повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що завдяки новому внеску загальний обсяг естонської допомоги для України через цей механізм сягне 31 млн євро.

За словами Тсахкни, ці кошти допоможуть Україні отримати вкрай необхідні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Загалом цього року військова допомога Естонії Києву становить 0,3% естонського ВВП.

Глава МЗС пообіцяв подальшу підтримку з боку свого уряду.

"Російські удари по енергетичній інфраструктурі України залишили сотні тисяч людей без електроенергії. З наближенням зими ця підтримка є життєво важливою для захисту життів людей та забезпечення функціонування основних служб. Чим сильніше Україна зможе захищатися, тим менше Росія зможе диктувати умови миру. Ми маємо й надалі підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію", – написав Тсахкна.

У четвер Естонія спільно з залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Росія прагне змусити Європу сконцентруватися на власних проблемах і відволіктися від підтримки України.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем в інтерв'ю "Європейській правді" відповів на підозри, що НАТО вигідно затягувати війну в Україні та наголосив на потребі підтримувати Україну, аби вона перемогла.

Повне інтерв'ю з міністром оборони Естонії читайте тут.