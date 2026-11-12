Фінляндія спрямує понад 30 млн євро на відновлення України

Міністерство закордонних справ Фінляндії виділило понад 30 млн євро на підтримку відбудови України в рамках спільної програми SISU (Стратегічні інвестиції та підтримка України).

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Рішення у 37,3 млн євро доповнює загальну програму SISU, яка має на меті прискорити відновлення України та збільшити обсяги інвестицій приватного сектору в країну.

Як зазначається, угода про гарантії SISU на суму 240 млн євро, підписана компанією Finnvera та Європейською комісією у жовтні 2026 року, забезпечує фінансування інвестицій, спрямованих на зміцнення критичної інфраструктури України, та розширює можливості для фінських компаній брати участь у відновленні країни.

"Мета програми SISU – залучити нові інвестиції в Україну. Програма поєднує досвід фінських компаній, потреби України у відновленні та можливості фінансування з боку ЄС. Таким чином ми налагоджуємо співпрацю між компаніями у секторах, що мають важливе значення для України. Фінляндія прагне підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, а компанії відіграють важливу роль у відновленні країни та її економічному зростанні", – наголосила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Цього ж дня уряд Фінляндії ухвалив рішення, яким посилює обмеження на в’їзд для громадян Росії.

А прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо переконаний, що Європа має навчитися жорсткіше реагувати на гібридні дії, які здійснює Росія.