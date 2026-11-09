Прем'єр Фінляндії: Європа має жорсткіше реагувати на гібридні дії РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо переконаний, що Європа має навчитися жорсткіше реагувати на гібридні дії, які здійснює Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника фінського уряду наводить Yle.

Орпо говорив про гібридні вплив та дії Росії. Зокрема, він нагадав про запропонований колишнім президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо "баланс взаємного стримування" і наголосив, що Європа має навчитися жорсткіше реагувати на дії Росії.

Фінський прем’єр не став говорити, хто може стояти за можливими гібридними операціями. При цьому він зазначив, що загроза з боку Росії зростає, а її дії стають дедалі агресивнішими.

Тому, на думку Орпо, європейським країнам необхідно виступати єдиним фронтом.

Він вважає, що чинний підхід залишається правильним: Україні потрібно надавати всебічну військову підтримку, одночасно посилюючи тиск на Росію.

За його словами, Фінляндія не збирається проводити гібридні атаки на території інших країн, але у неї та у Європи є інші засоби реагування.

"Ми можемо знайти нові способи посилити тиск на Росію", – зазначив глава фінського уряду.

Серед таких заходів прем’єр назвав торговельну політику, посилення санкцій і візових правил, а також посилення тиску на російський "тіньовий флот".

Орпо вважає незрозумілим, чому росіяни можуть їздити до ЄС на відпочинок, поки Росія продовжує війну проти України.

Тим часом глава МВС Естонії Ігор Таро заявив, що російські акти агресії в Європі слід розглядати як "державний тероризм", а не як гібридні інциденти.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловлював переконання, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".