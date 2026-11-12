Финляндия выделит более 30 млн евро на восстановление Украины

Министерство иностранных дел Финляндии выделило более 30 млн евро на поддержку восстановления Украины в рамках совместной программы SISU (Стратегические инвестиции и поддержка Украины).

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Решение на сумму 37,3 млн евро дополняет общую программу SISU, цель которой – ускорить восстановление Украины и увеличить объемы инвестиций частного сектора в страну.

Как отмечается, соглашение о гарантиях SISU на сумму 240 млн евро, подписанное компанией Finnvera и Европейской комиссией в октябре 2026 года, обеспечивает финансирование инвестиций, направленных на укрепление критически важной инфраструктуры Украины, и расширяет возможности для финских компаний участвовать в восстановлении страны.

"Цель программы SISU – привлечь новые инвестиции в Украину. Программа объединяет опыт финских компаний, потребности Украины в восстановлении и возможности финансирования со стороны ЕС. Таким образом мы налаживаем сотрудничество между компаниями в секторах, имеющих важное значение для Украины. Финляндия стремится поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, а компании играют важную роль в восстановлении страны и её экономическом росте", – подчеркнула министр иностранных дел Элина Валтонен.

В тот же день правительство Финляндии приняло решение, которым усиливает ограничения на въезд для граждан России.

А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо убежден, что Европа должна научиться более жестко реагировать на гибридные действия, которые предпринимает Россия.