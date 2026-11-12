Фінляндія посилила візові обмеження для росіян: під заборону потрапили спортсмени

У четвер, 12 листопада, уряд Фінляндії ухвалив рішення, яким посилює обмеження на в’їзд для громадян Росії.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Фінляндія визначила загрозу, яку такий в’їзд громадян РФ становить для міжнародних відносин країни. Тому нові обмеження стосуються короткострокового працевлаштування за візою, зокрема у сфері професійного спорту.

У заяві наголошується, що обмеження на в’їзд також поширюються на спортсменів, яким надано "нейтральний статус".

Це рішення буде враховуватися органами влади під час розгляду візових заяв та оцінки умов в’їзду й короткострокового перебування, починаючи з 16 листопада.

"Оскільки агресивна війна Росії триває, російським спортсменам немає чого робити у Фінляндії. Їхній в’їзд поставив би під загрозу міжнародні відносини Фінляндії. Те саме стосується й інших видів короткострокової роботи за візою, що не є необхідними для національних інтересів Фінляндії", – сказала міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав таке рішення Фінляндії.

"Не може бути "звичайного ходу справ", поки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну. Цей крок стосується справедливості, відповідальності та безпеки", – акцентував він.

Також український міністр закликав європейських партнерів наслідувати приклад Фінляндії та "усунути решту лазівок та посилити скоординований тиск на Росію".

"Агресор має зазнати реальних наслідків, доки не припинить війну та не почне дотримуватися міжнародного права", – додав Сибіга.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.

А президент Чехії Петр Павел заявив, що російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.