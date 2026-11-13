Німецька компанія, що постачає дрони Україні, зазнала кібератаки

Німецький виробник дронів Quantum Systems повідомив, що став жертвою кібератаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Quantum Systems, виробник дронів, який став відомим під час війни в Україні, повідомив, що став жертвою кібератаки. Цей оборонний стартап із Баварії заявив, що наприкінці жовтня 2026 року було виявлено "інцидент у сфері кібербезпеки".

Згідно з повідомленням у Financial Times, німецькі збройні сили у зв’язку з цим вивели з експлуатації дрони цієї компанії. Газета пише, що цей крок було зроблено як запобіжний захід після того, як Quantum Systems зазнала інциденту. Міністерство оборони відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ, коли до нього звернулися в Берліні.

У заяві виробника дронів, що базується в Гільхінгу поблизу Мюнхена, також пояснюється, що негайне внутрішнє розслідування виявило активну кібератаку з боку ворожих суб’єктів. Загрозу було локалізовано командами ІТ та безпеки компанії у тісній та прозорій співпраці з владою.

Завдяки вжитим заходам та характеру інциденту експлуатація систем не становить ризику для кінцевих користувачів та операторів. Про інцидент повідомлено відповідним органам влади, і наразі триває розслідування.

Компанія Quantum Systems виробляє дрони як для військового, так і для цивільного використання. Дотепер основна увага приділялася розвідувальним і спостережним дронам. Також ведуться розробки надводних і підводних дронів. Серед її новітніх продуктів – безпілотна розвідувальна система Reliant, яка може безперервно вести спостереження за великими територіями протягом понад десяти годин, злітає вертикально та оснащена вбудованим штучним інтелектом.

Ще одним ключовим напрямком розвитку є програмне забезпечення Mosaic для управління безпілотними системами. Дрони Quantum використовуються Збройними силами України в оборонній війні проти Росії.

У жовтні стало відомо, що Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Наприкінці минулого року стало відомо, що український виробник дронів Frontline Robotics і німецька оборонна компанія Quantum Systems запустять на території Німеччини виробництво ударних безпілотників на замовлення України.