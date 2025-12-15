Україна запустить в Німеччині виробництво ударних дронів

Український виробник дронів Frontline Robotics і німецька оборонна компанія Quantum Systems запустять на території Німеччини виробництво ударних безпілотників на замовлення України.

Про це повідомляє dpa з посиланням на заяву Frontline Robotics і Quantum Systems, пише "Європейська правда".

Виробництво здійснюватиметься на замовлення Міністерства оборони України, оголосили компанії на Німецько-українському економічному форумі в Берліні.

Матіас Лена, глава спільного підприємства Quantum Frontline Industries, заявив про виробництво десятків тисяч дронів на рік.

Як зазначено, цей проєкт є "першою в Європі повністю автоматизованою промисловою лінією з виробництва дронів для Збройних сил України".

Випробуваний на полі бою логістичний дрон Linza, розвідувальний дрон Zoom і дистанційно керований кулемет і гранатомет Buria будуть вироблятися на німецьких заводах.

Співпраця відбувається в рамках ініціативи українського уряду "Будуй з Україною".

Україна намагається перенести частину виробництва зброї до безпечних європейських країн, щоб уникнути перебоїв, спричинених атаками Росії.

ЗМІ раніше дізнались, що Німеччина готує всеосяжне партнерство з Україною у сфері озброєння, яке має принести вигоду обом країнам.

Раніше Україна уклала домовленість із Францією, що передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale.

Також Україна у майбутньому зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.