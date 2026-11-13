Немецкая компания, поставляющая дроны в Украину, подверглась кибератаке

Немецкий производитель дронов Quantum Systems сообщил, что стал жертвой кибератаки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Quantum Systems, производитель дронов, который стал известен во время войны в Украине, сообщил, что стал жертвой кибератаки. Этот оборонный стартап из Баварии заявил, что в конце октября 2026 года был обнаружен "инцидент в сфере кибербезопасности".

Согласно сообщению в Financial Times, немецкие вооруженные силы в связи с этим вывели из эксплуатации дроны этой компании. Газета пишет, что этот шаг был предпринят в качестве меры предосторожности после того, как Quantum Systems подверглась инциденту. Министерство обороны отказалось комментировать сообщения СМИ, когда к нему обратились в Берлине.

В заявлении производителя дронов, базирующегося в Хильхинге недалеко от Мюнхена, также поясняется, что немедленное внутреннее расследование выявило активную кибератаку со стороны враждебных субъектов. Угроза была локализована ИТ– и безопасности командой компании в тесном и прозрачном сотрудничестве с властями.

Благодаря принятым мерам и характеру инцидента эксплуатация систем не представляет риска для конечных пользователей и операторов. Об инциденте сообщено в соответствующие органы власти, и в настоящее время ведется расследование.

Компания Quantum Systems производит дроны как для военного, так и для гражданского использования. До сих пор основное внимание уделялось разведывательным и наблюдательным дронам. Также ведутся разработки надводных и подводных дронов. Среди её новейших продуктов – беспилотная разведывательная система Reliant, которая может непрерывно вести наблюдение за обширными территориями в течение более десяти часов, взлетает вертикально и оснащена встроенным искусственным интеллектом.

Ещё одним ключевым направлением развития является программное обеспечение Mosaic для управления беспилотными системами. Дроны Quantum используются Вооружёнными силами Украины в оборонительной войне против России.

В октябре стало известно, что Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".

В конце прошлого года стало известно, что украинский производитель дронов Frontline Robotics и немецкая оборонная компания Quantum Systems запустят на территории Германии производство ударных беспилотников по заказу Украины.