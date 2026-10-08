Німецька компанія передасть Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів

Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Про це заявив віцепрезидент Quantum Systems Маттіас Лена під час пресбрифінгу компанії у середу в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

За його словами, SPYS є спільною розробкою Quantum Systems та українського партнера WIY, які співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries. Під час створення нової системи було враховано досвід застосування продукції компанії, зокрема дрона-перехоплювача STRILA, безпосередньо в Україні.

"На вихідних було підписано LOI (лист про наміри – ред.) щодо забезпечення пакета з десятків тисяч SPYS, які, як уже було сказано, здатні збивати реактивні дрони", – сказав Лена.

Як зазначили у Quantum Systems, ефективність протидії російським реактивним дронам в Україні останнім часом помітно зросла.

"Спочатку ми спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%", – сказав представник компанії.

Водночас він наголосив, що такий показник є результатом поєднання різних засобів протидії, а не лише застосування дронів-перехоплювачів.

"Але це поєднання різних заходів. Україна також адаптувалася, задіяла різні спроможності, значною мірою використовує свій парк F-16, який здатний перехоплювати реактивні Shahed. І дедалі більше використовує розробки таких компаній, як наша, які в цьому комплексі спроможностей для протидії новій загрозі демонструють дедалі більшу ефективність", – зазначив представник Quantum Systems.

При масштабуванні виробництва SPYS компанія також може спиратися на вже створені виробничі потужності для дронів-перехоплювачів STRILA.

"І я говорю тут про кілька тисяч на місяць", – сказав Лена, говорячи про можливі обсяги виробництва.

На запитання, коли перші SPYS із нового пакета можуть бути поставлені Україні, представник Quantum Systems відповів: "Тисячі одиниць готові до постачання вже цього року".

Нагадаємо, днями Україна та Німеччина підписали низку документів у сфері оборони, безпеки, енергетики та рятувальних технологій. Зеленський казав, що загальна вага домовленостей з Німеччиною складає понад 8,5 млрд євро.

Також писали, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.