Орбан не провідуватиме заарештованого брата через "медійні наслідки такого візиту"

Експрем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не провідуватиме свого молодшого брата Арона, який перебуває під арештом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю каналу Ultrahang.

Арон Орбан був тимчасово заарештований у зв’язку з підозрою у незаконному перевезенні людей через кордон. Віктор Орбан в інтерв’ю висловив думку, що ця справа є політично вмотивованим спектаклем і що саме він є головною мішенню.

Він запевнив, що вірить у невинність свого молодшого брата.

За словами Орбана, вони розмовляли телефоном приблизно два тижні тому, і його брат уже знав, що його ім’я фігурувало в попередній справі в Національному бюро із захисту та повернення активів NVVH, і запитав, чи зможе він поїхати з родиною на осінні канікули.

Колишній прем'єр-міністр також розповів, що він щодня спілкується зі своєю матір'ю, якій дуже важко переживати цю ситуацію, але його родина не вважає його відповідальним за те, що сталося. Він каже, що становище його молодшого брата, безперечно, складне, але він не знає, чи брат на нього злиться.

За словами Орбана, малоймовірно, що він відвідає свого брата за ґратами через "медійні наслідки такого візиту".

Про затримання Арона Орбана стало відомо у понеділок. Повідомляли, що слідчі з Національного слідчого бюро (NNI) та Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) проводять спільні слідчі дії в рамках двох кримінальних проваджень, що тривають.

Детальніше про справу Арона Орбана читайте у статті 100 в’єтнамців проти Орбана. Як у Мадяра розслідують корупцію попередньої влади та що іде не так.