Брата Орбана затримали за незаконне переправлення людей через кордон

Молодшого брата експрем’єра Угорщини Віктора Орбана, Арона, затримали у справі про незаконне переправлення людей через державний кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.

Угорська поліція повідомила, що слідчі з Національного слідчого бюро (NNI) та Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) в понеділок проводять спільні слідчі дії в рамках двох кримінальних проваджень, що тривають.

За даними угорських правоохоронців, у Будапешті та двох населених пунктах області Пешт заарештовано кількох осіб. Наразі тривають обшуки в помешканнях осіб, щодо яких ведеться провадження. Поліція додала, що додаткова інформація щодо справи буде оприлюднена у понеділок у другій половині дня.

В той же час прем'єр Угорщини Петер Мадяр з посиланням на інформацію ЗМІ написав у соцмережах, що за підозрою в незаконному переправленні людей затриманий брат експрем'єра Арон Орбан.

Тим часом видання Telex повідомляє, що в понеділок вранці співробітники NVVH з’явилися в будинку у Фотлігеті, пов’язаному з компанією Арона Орбана. Президентка NVVH Анна Унгер не захотіла ні підтвердити, ні спростувати інформацію видання, але зазначила, що NVVH "провело подальші заходи" у справі, пов’язаній з Ароном Орбаном, і що про них буде повідомлено пізніше.

Джерела, обізнані з оточенням Арона Орбана, підтвердили виданню Telex факт проведення операції в понеділок, але не знають, чи було затримано молодшого брата колишнього прем’єр-міністра.

Як стало відомо виданню, один із соратників Арона Орбана, Г.Б., якого заарештували після квітневих виборів разом з іншим фігурантом справи, Яношем М., на прізвисько Мачек, нещодавно був звільнений з-під варти. На той час справу все ще розслідувала Центральна слідча прокуратура, але після того, як її перейняла NVVH, відбувся новий поворот подій, і арешт Г.Б. також було скасовано, після чого й відбулася операція в понеділок вранці.

Telex також дізнався, що у справі давав свідчення в’єтнамський перекладач, який мешкає в Будапешті та добре обізнаний у візових питаннях. Цей в’єтнамський чоловік підтримував контакти з фігурантами справи, зокрема з Г.Б. та Яношем М., а також двічі зустрічався з Ароном Орбаном.

Існує підозра, що група, тісно пов’язана з провідними політичними діячами, домовилася, що в обмін на фінансову винагороду ті, хто через них оформляє дозволи на проживання з метою працевлаштування, обов’язково отримають необхідні візи.



Два роки тому видання Telex першим оприлюднило аудіозапис. Згідно з тим, що було сказано, ті, хто намагався забезпечити працевлаштування іноземних робітників в Угорщині, довіряли зв’язкам Арона Орбана в уряді. Отримання необхідних для цього дозволів ускладнювалося тим, що – з метою підтримки урядової пропаганди – квоти обмежували кількість іноземців, а уряд Орбана вузько визначав агентства з працевлаштування, які могли цим займатися.

Згідно з тогочасними повідомленнями ЗМІ, Арон Орбан та його компанія Multi Shoot брали активну участь в оформленні віз.

Нагадаємо, у червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", яка спрямована проти корупції у всіх гілках влади за часів уряду його попередника Віктора Орбана.

Створений урядом Мадяра антикорупційний орган – Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) – 28 вересня оголосив про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Віктора Орбана.