Орбан не будет навещать арестованного брата из-за "медийных последствий такого визита"

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет навещать своего младшего брата Арона, который находится под арестом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью каналу Ultrahang.

Арон Орбан был арестован по подозрению в незаконной перевозке людей через границу. Виктор Орбан в интервью высказал мнение, что это дело является политически мотивированным спектаклем и что именно он – главная мишень.

Он заверил, что верит в невиновность своего младшего брата.

По словам Орбана, они разговаривали по телефону примерно две недели назад, и его брат уже знал, что его имя фигурировало в предыдущем деле в Национальном бюро по защите и возврату активов NVVH, и спросил, сможет ли он поехать с семьей на осенние каникулы.

Бывший премьер-министр также рассказал, что он ежедневно общается со своей матерью, которой очень тяжело переживать эту ситуацию, но его семья не считает его ответственным за случившееся. Он говорит, что положение его младшего брата, несомненно, сложное, но он не знает, злится ли тот на него.

По словам Орбана, маловероятно, что он навестит своего брата за решеткой из-за "медийных последствий такого визита".

О задержании Арона Орбана стало известно в понедельник. Сообщалось, что следователи из Национального следственного бюро (NNI) и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) проводят совместные следственные действия в рамках двух продолжающихся уголовных дел.

Подробнее о деле Арона Орбана читайте в статье 100 вьетнамцев против Орбана. Как в Мадьяре расследуют коррупцию прежней власти и что идет не так.