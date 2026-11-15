Естонія з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією

Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією внаслідок інциденту зі спробою диверсії на оборонному підприємстві.

Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє "Європейська правда".

Усі пункти пропуску на естонсько-російському кордоні планують закрити з 1 грудня.

"Росія повинна зрозуміти, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді. Закриття пунктів пропуску на кордоні зменшить можливості Росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій", – написав глава естонського МЗС.

За словами Тсахкни, він повідомив своїх колег з Фінляндії, Латвії та Литви про це рішення.

Нагадаємо, 14 листопада в Естонії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє дрони, здійснили невдалу спробу влаштувати диверсію – в МЗС країни звинуватили в цьому Росію.

Раніше Естонія підтвердила, що не пустить спортсменів з РФ та Білорусі до себе на змагання.