Естонія підтвердила, що не пустить спортсменів з РФ та Білорусі до себе на змагання

Міністерство культури Естонії направило листа Міжнародній федерації лижного спорту (FIS), в якому підтвердило позицію Таллінна про те, що спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть приїхати до країни для участі у змаганнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В Естонії відповіли на рішення Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) пом’якшити обмеження, встановлені для спортсменів з країн-агресорів, запевнивши, що Таллінн не змінює своєї позиції.

"Уряд Естонії дотримується позиції, що змагання, у яких беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі, не можуть відбуватися в Естонії. Оскільки Естонія перебуває на передовій у наданні допомоги та підтримки Україні, дозвіл спортсменам з Росії та Білорусі змагатися тут суперечив би цій позиції та дав би Росії й Білорусі можливість використовувати міжнародне висвітлення в ЗМІ в пропагандистських цілях", – йдеться у листі естонського Міністерства культури.

У відомстві нагадали, що 10 березня 2022 року уряд Естонії припинив видачу туристичних віз громадянам Росії та Білорусі, а з 18 серпня того року – заборонив в’їзд до країни росіянам, у тому числі тим, хто отримав візу для участі у спортивних змаганнях або культурних заходах.

"Міністерство культури закликає всіх організаторів заходів продемонструвати повну підтримку Україні та засудити агресивну війну Росії", – йдеться у листі до FIS.

На початку вересня Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) пом’якшила обмеження, встановлені для спортсменів з країн-агресорів. Якщо раніше спортсмени з Росії та Білорусі мали пройти значно ретельнішу перевірку анкетних даних, то відтепер достатньо лише підтвердження нейтрального статусу. Крім того, було скасовано обмеження щодо спортсменів, пов’язаних з органами влади, наприклад, з московським ЦСКА та "Динамо".

У майбутньому зимовому сезоні етап Кубка світу з лижних перегонів в Естонії не проводитиметься, хоча 18-24 січня в Отепяе відбудуться чемпіонати світу серед юніорів та спортсменів до 23 років з північних дисциплін, а в лютому в Техванді пройдуть чемпіонати світу з біатлону.

Раніше уряд Норвегії заявив, що має намір висилати російських та білоруських професійних спортсменів та їхній супровід, якщо вони спробують в’їхати до країни для участі у спортивних заходах.

Подібне рішення ухвалила Фінляндія, яка 12 листопада запровадила обмеження щодо короткострокового працевлаштування росіян за візою, зокрема у сфері професійного спорту.