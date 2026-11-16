Більшість німців вважає Росію загрозою і виступає за жорсткішу позицію щодо неї

62% німців вважають, що Росія становить загрозу для їхньої країни, а 51% опитаних виступають за жорсткіший підхід Німеччини та ЄС щодо Москви.

Про це свідчать результати опитування Spiegel-Ipsos, передає "Європейська правда".

24% респондентів не погодилися з твердженням про те, що Росія становить загрозу для Німеччини. Суттєвий розкол стався між прихильниками різних партій – понад 80% виборців ХДС/ХДС, СДПН та "Зелених" оцінили Росію як загрозу для Німеччини. Серед прихильників "Лівих" таку думку все ще поділяла більшість – 54%.

Натомість серед опитаних виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" за це висловилися лише 26%. 39% прихильників "АдН" "зовсім не погодилися" з цим твердженням, а ще 21% "скоріше не погодилися". Більша частина виборців Союзу за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт) також не вважають РФ загрозою: 25% погодилися з твердженням, 41% – відкинули його. Однак серед виборців партії BSW статистична похибка становить 12 процентних пунктів, отже, дані є менш точними.

Більшість німців у ході опитування висловилася за жорсткіший курс своєї країни та ЄС щодо Москви. 51% опитаних погодилися з твердженням: "Німеччина та ЄС повинні діяти жорсткіше проти Росії, наприклад, за допомогою санкцій". 31% респондентів висловився проти цього.

Опитування показало, що три чверті німців вважають, що вина за війну в Україні лежить на Росії. 55% опитаних "повністю погодилися" з цим твердженням, ще 18% "скоріше погодилися". Навіть серед прихильників "АдН" та BSW майже 40% вважали, що відповідальність лежить на Москві.

Згідно з політичним моніторингом Spiegel-Ipsos, 43% німців "побоюються, що до 2030 року між Росією та Німеччиною спалахне війна". 37% відповіли, що не бояться цієї можливості. Ще 14% обрали варіант "ні так, ні ні".

Для цього моніторингу інститут Ipsos на замовлення журналу Spiegel опитав 2019 осіб по всій Німеччині з 5 по 8 листопада 2026 року. Статистична похибка для загальних результатів становить до 2,2 відсоткового пункту.

Як повідомлялося, 71% європейців хотіли б, щоб Європейський Союз мав власну армію, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо надійності США та глибокі розбіжності щодо війни Росії в Україні.

Згідно з іншим опитуванням, 56% європейців вважають, що майбутнє континенту "під загрозою".