Понад половину європейців вважають, що майбутнє континенту "під загрозою"

Серед опитаних респондентів 68% вважають, що в Європі спостерігається "загальне погіршення ситуації або втрата нормальності", тоді як лише 12 % заявили, що сприймають сьогодення як час "європейського пробудження та оновлення".

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Європейської ради з міжнародних відносин" (ECFR), пише "Європейська правда".

Результати базуються на основі 5 800 опитувань, проведених у Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Великій Британії, а також аналізу того, як про Європу говорять у політичних колах. Зокрема, 74% респондентів заявили, що Європа не справляється з цими викликами належним чином, а 56% вважають, що її майбутнє "під загрозою".

Втім, більшість респондентів (73%) поділяють європейське бачення єдності та політичної інтеграції (35%), миру та безпеки (28%) або процвітання (19%). Тоді як лише 13% сподіваються на "менше Європи" або розпад ЄС.

Втім, майже половина жителів Франції, Німеччини та Італії – і майже всі, хто голосував за радикально-праві партії, – сприймають європейський розвиток негативно. Причому 83 % з них говорили про Європу в контексті втрат і занепаду.

Нагадаємо, у Європейському Союзі продовжують здобувати підтримку радикальні праві партії, більшість з яких є євроскептиками. Зокрема, в Італії новостворена ультраправа партія "Національне майбутнє" (Futuro Nazionale) продовжує нарощувати підтримку. А в німецькій Саксонії-Ангальт на останніх виборах перемогла ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").