Більшість європейців хотіли б, щоб в ЄС була власна армія

71% європейців хотіли б, щоб Європейський Союз мав власну армію, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо надійності США та глибокі розбіжності щодо війни Росії в Україні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це свідчать результати дослідження "Тенденції 2026 року" аналітичного центру з питань безпеки GLOBSEC.

Згідно зі звітом, підтримка ідеї створення власної армії Європейського Союзу була високою в усіх опитаних країнах-членах ЄС: у Румунії вона сягнула 82%, за нею йдуть Литва (78%) та Франція (75%).

Навіть у країнах, які традиційно ставляться з обережністю до європейської оборонної інтеграції, більшість респондентів підтримала цю ідею: близько 70% опитаних у Польщі та Болгарії висловилися на користь армії ЄС, а в Німеччині – 69%.

Ці висновки з’явилися на тлі дискусій європейських урядів щодо того, як посилити свої військові можливості в умовах триваючої агресії Росії та зростаючої невизначеності щодо прихильності Сполучених Штатів до безпеки Європи.

Центр GLOBSEC опитав респондентів у 14 країнах трансатлантичного простору, зокрема в 11 державах-членах ЄС, Україні, Великій Британії та США.

Ентузіазм щодо єдиної армії ЄС, судячи з усього, не був висловленням невдоволення щодо діяльності НАТО. Приблизно 77% респондентів у опитаних країнах-членах Альянсу заявили, що проголосували б за збереження членства в блоці. Водночас 78% респондентів у опитаних країнах ЄС підтримали розвиток власних оборонних можливостей блоку паралельно з НАТО.

Також спостерігалася сильна підтримка безпосередньої форми внеску в національну оборону – призову. Згідно з доповіддю, серед респондентів у країнах, де немає обов’язкової військової служби, 64% висловилися за її відновлення. Найвищі показники були зафіксовані в Чехії, Франції, Німеччині та Словаччині.

Ставлення до США виявило зростаючий трансатлантичний розкол. Понад третина респондентів у всіх опитаних європейських країнах зараз вважає Сполучені Штати загрозою безпеці. Такої думки дотримувалася приблизно половина респондентів у Німеччині, Франції та Великій Британії, порівняно з приблизно третиною у Центральній та Східній Європі.

Німеччина була єдиною з опитаних країн, де більшість вважала Вашингтон загрозою безпеці – 52% опитаних німців висловилися за це.

Ця країна також вирізняється своїм ставленням до російського вторгнення в Україну. Близько 40% німецьких респондентів погодилися з твердженням, що "ставлення України до російськомовних громадян" виправдовує російське вторгнення, тоді як 39% вважали, що Захід спровокував війну. Ці показники вищі лише у Болгарії та Угорщини.

Згідно з іншим опитуванням, 56% європейців вважають, що майбутнє континенту "під загрозою".

Ще одне опитування показало, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США, проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо.