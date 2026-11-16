Большинство немцев считают Россию угрозой и выступают за более жесткую позицию в отношении нее

62% немцев полагают, что Россия представляет угрозу для их страны, а 51% опрошенных выступают за более жесткий подход Германии и ЕС к Москве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Spiegel-Ipsos, передает "Европейская правда".

24% респондентов не согласились с утверждением о том, что Россия представляет угрозу для Германии. Существенный раскол произошел между сторонниками разных партий – более 80% избирателей ХДС/ХДС, СДПГ и "Зеленых" оценили Россию как угрозу для Германии. Среди сторонников "Левых" такое мнение по-прежнему разделяло большинство – 54%.

При этом среди опрошенных избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" за это высказались лишь 26%. 39% сторонников "АдГ" "совсем не согласились" с этим утверждением, а ещё 21% "скорее не согласились". Большая часть избирателей Союза за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт) также не считают РФ угрозой: 25% согласились с утверждением, 41% – отвергли его. Однако среди избирателей партии BSW статистическая погрешность составляет 12 процентных пунктов, следовательно, данные менее точны.

Большинство немцев в ходе опроса высказались за более жесткий курс своей страны и ЕС в отношении Москвы. 51% опрошенных согласились с утверждением: "Германия и ЕС должны действовать жестче против России, например, с помощью санкций". 31% респондентов высказались против этого.

Опрос показал, что три четверти немцев считают, что вина за войну в Украине лежит на России. 55% опрошенных "полностью согласились" с этим утверждением, еще 18% "скорее согласились". Даже среди сторонников "АдГ" и BSW почти 40% считали, что ответственность лежит на Москве.

Согласно политическому мониторингу Spiegel-Ipsos, 43% немцев "опасаются, что к 2030 году между Россией и Германией разгорится война". 37% ответили, что не боятся такой возможности. Еще 14% выбрали вариант "ни да, ни нет".

Для этого мониторинга институт Ipsos по заказу журнала Spiegel опросил 2019 человек по всей Германии с 5 по 8 ноября 2026 года. Статистическая погрешность для общих результатов составляет до 2,2 процентных пункта.

Как сообщалось, 71% европейцев хотели бы, чтобы Европейский Союз имел собственную армию, что свидетельствует о растущей обеспокоенности в отношении надежности США и глубоких разногласиях по поводу войны России в Украине.

Согласно другому опросу, 56% европейцев считают, что будущее континента "под угрозой".