ЄС схвалив нові санкції проти Росії, зокрема проти Wildberries та "тіньового флоту"

Рада ЄС 16 листопада наклала санкції на 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

До нового санкційного списку увійшли майже 50 російських банків та фінансових установ.

"Поступово посилюючи та розширюючи санкції проти банківського сектору Росії, ЄС перекриває фінансові канали, через які обробляються державні доходи та фінансуються військові дії Росії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, пакет санкцій охоплює єдиного акціонера російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries та особу, яка контролює контрольний пакет акцій іншої великої російської компанії електронної комерції – Ozon.

Рада ЄС також внесла до списку додаткових юридичних осіб та бізнесменів у російському нафтовому та енергетичному секторі. Енергетичні компанії, внесені до списку, керують російськими нафтопереробними заводами та нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі, а також ведуть діяльність у сегменті розвідки та видобутку нафти.

Крім того, до списку внесли різні компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських островів та Оману, які є покупцями нафтопродуктів російського походження, а також окремих бізнесменів, які володіють або керують суднами, що підпадають під обмежувальні заходи ЄС, та незаконно транспортують російську нафту.

Як зазначають у Раді ЄС, особи, включені до цього режиму санкцій, підпадають під заморожування активів, і заборонено надавати їм кошти або економічні ресурси – як безпосередньо, так і опосередковано. Крім того, до фізичних осіб, зазначених у списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Раніше повідомляли, що Європейська комісія презентує комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії до наступного саміту лідерів ЄС, який відбудеться 26-27 листопада в Брюсселі.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 16 листопада, ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.