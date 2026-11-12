Фон дер Ляєн обіцяє фінплан для України та 22-й пакет санкцій проти РФ до 26 листопада

Європейська комісія презентує пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році, а також комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії до наступного саміту лідерів ЄС, який відбудеться 26-27 листопада в Брюсселі.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на полях засідання Європейської політичної спільноти у Дубліні (Ірландія) у четвер, 12 листопада.

Президентка Єврокомісії анонсувала, що 22-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до засідання Євроради 26-27 листопада.

"Ми готуємо 22-й пакет санкцій. І ми, як Комісія, готуємо пропозицію щодо того, як покрити фінансові потреби України у 2027 році", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що обидві пропозиції будуть представлені до наступного засідання Європейської ради – яке, як відомо, заплановане на 26-27 листопада.

"Ми представимо пакет санкцій і пропозицію щодо фінансових потреб до наступного засідання Європейської ради", – заявила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також прокоментувала переговори щодо завершення війни в Україні, які відбулися 10-11 листопада в Абу-Дабі.

"Я дуже вітаю мирні переговори в Абу-Дабі, і добре, що європейці були представлені, щоб захищати наші інтереси, але також і тому, що президент Зеленський попросив про це", – зазначила вона.

"Європейська правда" вже повідомляла, що лідери ЄС обговорять фінансування України на спецзасіданні Європейської ради 26-27 листопада.

Також "ЄП" стало відомо, що посли держав Євросоюзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) попередньо погодили внесення до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб і затвердять їх у понеділок, 16 листопада.

Єврокомісарка з питань фінансів Марія Луїш Альбукерке уточнила, що до нових санкційних списків увійдуть нафтопереробні підприємства, а також структури, пов'язані з "тіньовим флотом" РФ.

Нагадаємо, 12 жовтня ЄС схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ – у новому списку майже 1600 фізичних та юридичних осіб.