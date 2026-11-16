МЗС Латвії підготувало проєкт постанови про заборону транзиту зерна з РФ та Білорусі

Міністерство закордонних справ Латвії у співпраці з іншими відповідними міністерствами підготувало проєкт постанови про заборону транзиту через латвійську територію зерна, що походить з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського зовнішньополітичного відомства.

Проєкт постанови вже подали на розгляд прем’єр-міністру Латвії.

Міністерство закордонних справ пропонує запровадити заборону на транзит зерна з РФ та Білорусі за допомогою механізму національних санкцій.

У жовтні латвійське МЗС проаналізувало та подало до Кабінету міністрів три можливі сценарії заборони транзиту зерна. Один із цих сценаріїв передбачав введення заборони на транзит на рівні Європейського Союзу шляхом запровадження відповідних санкцій.

"Латвія активно порушувала це питання під час обговорень з інституціями Європейського Союзу та державами-членами на різних рівнях. Однак наразі недостатньо підтримки з боку держав-членів для запровадження єдиної загальноєвропейської заборони на транзит", – зазначили у відомстві.

Тому Міністерство закордонних справ підготувало національне рішення, а саме запровадження національних санкцій.

"Міністерство закордонних справ усвідомлює, що введення санкцій пов’язане з правовими та економічними ризиками. До них належать можливі судові розгляди щодо виконання вже укладених договорів, вплив на транспортно-логістичний сектор та надходження до державного бюджету, а також необхідність забезпечення відповідності нормативних актів законодавству Європейського Союзу", – йдеться у заяві.

Водночас, на думку міністерства, ці ризики є керованими і не становлять перешкоди для запровадження заборони.

Латвія також продовжує роботу на рівні Європейського Союзу з метою сприяння єдиному та скоординованому підходу до обмеження транзиту зерна, що походить з Росії та Білорусі.

"Водночас, з огляду на результати обговорень, що відбулися дотепер, та необхідність своєчасного пошуку рішення, Міністерство вважає, що є підстави для вжиття заходів на національному рівні відповідно до законодавства ЄС", – резюмували у відомстві.

7 листопада у Латвії пройшла акція протесту проти транзиту російського зерна, зібралося кілька десятків одиниць важкої техніки, зокрема трактори та зерновози.

Нагадаємо, раніше Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.