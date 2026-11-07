У Латвії на акцію проти транзиту російського зерна прибули десятки одиниць важкої техніки

У латвійському Єкабпілсі, де в суботу відбувається акція протесту проти транзиту російського зерна, зібралося кілька десятків одиниць важкої техніки, зокрема трактори та зерновози.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Деякі учасники зазначили, що прийшли підтримати демонстрацію, підкресливши, що латвійські фермери також зазнають збитків через цей транзит зерна.

Цієї суботи в Єкабпілсі відбувається акція протесту під гаслом "Ні "кривавому зерну"!". Її мета – домогтися заборони на транзит через Латвію зерна, що надходить із Росії та з окупованих територій України.

З початку війни латвійське суспільство надає значну підтримку Україні: приймає біженців, збирає кошти, доставляє гуманітарну допомогу та допомагає українському народу іншими способами. Організатори протесту вважають, що на тлі такої підтримки використання транспортної інфраструктури Латвії для перевезення російського зерна є неприпустимим.

Ініціатор акції – фермер і громадський активіст Гундарс Калве – разом зі своїми однодумцями закликає уряд Латвії повністю припинити транзит зерна з Росії та окупованих територій України латвійською залізничною мережею.

На акцію протесту приїхав прем’єр-міністр Андріс Кулбергс. До Сейму планується внести законопроєкт, який дозволить Латвії зупинити транзит російського зерна шляхом заборони укладення нових контрактів, заявив він, виступаючи перед сотнями учасників акції протесту.

Прем’єр-міністр повідомив, що наступного тижня заплановано узгодження дій між міністерствами. Він пояснив, що мета законопроєкту – зупинити транзит зерна шляхом запобігання укладанню будь-яких нових угод.

"Транзит має бути припинений. Ми не повинні підживлювати російську військову машину або надавати кошти, які йдуть на знищення українців", – підкреслив Кулбергс, визнавши при цьому, що швидко знайти рішення поки що не вдалося.

На думку прем’єр-міністра, введення заборони виключно на рівні Латвії не є ефективним рішенням – це має бути зроблено у координації з Європейським союзом. Він зазначив, що встановлення обмежень на транзит належить до компетенції ЄС, і Латвія зобов’язана дотримуватися загальних правил.

Нагадаємо, Литва наполягає на практичному впровадженні механізму перевірки походження зерна, щоб не допустити використання портів Євросоюзу, а також транспортної інфраструктури ЄС для перевезення українського збіжжя, викраденого Росією на окупованих територіях України.

Як повідомляла "Європейська правда", Естонія планує повністю перекрити транзит російського зерна через свої порти.