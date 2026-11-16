МИД Латвии подготовил проект постановления о запрете транзита зерна из РФ и Беларуси

Министерство иностранных дел Латвии в сотрудничестве с другими соответствующими министерствами подготовило проект постановления о запрете транзита через территорию Латвии зерна, поступающего из России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу латвийского внешнеполитического ведомства.

Проект постановления уже направлен на рассмотрение премьер-министру Латвии.

Министерство иностранных дел предлагает ввести запрет на транзит зерна из РФ и Беларуси с помощью механизма национальных санкций.

В октябре латвийский МИД проанализировал и представил Кабинету министров три возможных сценария запрета на транзит зерна.

Один из этих сценариев предусматривал введение запрета на транзит на уровне Европейского Союза путем введения соответствующих санкций.

"Латвия активно поднимала этот вопрос в ходе обсуждений с институтами Европейского Союза и государствами-членами на различных уровнях. Однако на данный момент недостаточно поддержки со стороны государств-членов для введения единого общеевропейского запрета на транзит", – отметили в ведомстве.

Поэтому Министерство иностранных дел подготовило национальное решение, а именно введение национальных санкций.

"Министерство иностранных дел осознает, что введение санкций сопряжено с правовыми и экономическими рисками. К ним относятся возможные судебные разбирательства по вопросам исполнения уже заключенных договоров, влияние на транспортно-логистический сектор и поступления в государственный бюджет, а также необходимость обеспечения соответствия нормативных актов законодательству Европейского Союза", – говорится в заявлении.

В то же время, по мнению министерства, эти риски являются управляемыми и не препятствуют введению запрета.

Латвия также продолжает работу на уровне Европейского Союза с целью содействия единому и скоординированному подходу к ограничению транзита зерна, поступающего из России и Беларуси.

"В то же время, учитывая результаты обсуждений, состоявшихся до настоящего момента, и необходимость своевременного поиска решения, министерство считает, что имеются основания для принятия мер на национальном уровне в соответствии с законодательством ЕС", – резюмировали в ведомстве.

7 ноября в Латвии прошла акция протеста против транзита российского зерна, собралось несколько десятков единиц тяжелой техники, в частности тракторы и зерновозы.

Напомним, ранее Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна по своей территории в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.