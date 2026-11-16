Президент Литви розповів, чи можливе закриття кордону з РФ за прикладом Естонії

Литовський президент Гітанас Науседа запевнив, що у разі необхідності Литва може закрити всі пункти пропуску на кордоні РФ, як це раніше зробила Естонія.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав литовський президент, водночас слід враховувати той факт, що Литва – транзитна держава.

"Литва могла б ухвалити таке саме рішення, але ми маємо врахувати всі обставини: по-перше, ми є транзитною країною. Однак якщо такі спроби дестабілізації ситуації в регіоні триватимуть, має бути відповідь. Росія не розуміє, коли з нею розмовляють, що потрібні реакції. Вона вважає відсутність реакцій ознакою слабкості, тому якщо будуть подібні дії, ми будемо думати про заходи щодо припинення таких дій", – сказав Науседа.

Він також назвав адекватним рішення Естонії щодо закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з РФ.

"Естонія стикається з нахабними спробами, які можна назвати диверсіями; це кінетичні дії, що створюють небезпечний прецедент. Це не є чимось новим у регіоні, тому рішення Естонії, на мою думку, є цілком зрозумілим, і я мав нагоду привітати таке рішення, коли ми вчора обмінялися інформацією з прем’єр-міністром Крістеном Міхалом", – додав президент Литви.

14 листопада в Естонії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє дрони, здійснили невдалу спробу влаштувати диверсію – в МЗС країни звинуватили в цьому Росію.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна повідомив 15 листопада, що Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією внаслідок інциденту зі спробою диверсії на оборонному підприємстві.