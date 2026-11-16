Президент Литвы рассказал, возможно ли закрытие границы с РФ по примеру Эстонии

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что в случае необходимости Литва может закрыть все пункты пропуска на границе с РФ, как это ранее сделала Эстония.

Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как указал литовский президент, при этом следует учитывать тот факт, что Литва – транзитное государство.

"Литва могла бы принять такое же решение, но мы должны учесть все обстоятельства: во-первых, мы являемся транзитной страной. Однако если такие попытки дестабилизации ситуации в регионе будут продолжаться, должен последовать ответ. Россия не понимает, когда с ней разговаривают, что нужны реакции. Она считает отсутствие реакций признаком слабости, поэтому если будут подобные действия, мы будем думать о мерах по пресечению таких действий", – сказал Науседа.

Он также назвал адекватным решение Эстонии о закрытии всех пунктов пропуска на границе с РФ.

"Эстония сталкивается с наглыми попытками, которые можно назвать диверсиями; это кинетические действия, создающие опасный прецедент. Это не является чем-то новым в регионе, поэтому решение Эстонии, на мой взгляд, вполне понятно, и я имел возможность приветствовать такое решение, когда мы вчера обменялись информацией с премьер-министром Кристеном Михалом", – добавил президент Литвы.

14 ноября в Эстонии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны, была предпринята неудачная попытка устроить диверсию – в МИД страны обвинили в этом Россию.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна сообщил 15 ноября, что Эстония закрывает все пункты пропуска на границе с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии.