Сибіга заявив, що зустріч Зеленського і Мадяра очікується до кінця листопада

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі зустріч з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан про процес вступу України до ЄС та підготовку до зустрічі лідерів обох країн цього місяця.

Про це Сибіга написав у Х, пише Європейська правда.

Міністри обговорили підготовку до зустрічі лідерів обох країн, яка відбудеться до кінця листопада. А також – вступ України до ЄС та двосторонні питання, пов’язані з інфраструктурою, енергетикою, регіональною безпекою та правами нацменшин.

"За останні шість місяців Україна та Угорщина досягли значного прогресу у відновленні та нормалізації двосторонніх відносин. Це повністю відображає прагнення України будувати добросусідські, надійні та міцні відносини з Угорщиною та угорським народом. Ми домовилися скористатися позитивним імпульсом у наших відносинах і обговорили спільну підготовку до зустрічі наших лідерів, яка відбудеться до кінця листопада", – написав Сибіга.

Також 3 грудня Україна та Угорщина відзначать 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами, нагадав глава українського МЗС.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.