Сибига заявил, что встреча Зеленского и Мадяра ожидается до конца ноября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Брюсселе встречу с главой МИД Венгрии Анитой Орбан, посвященную процессу вступления Украины в ЕС и подготовке к встрече лидеров обеих стран, которая состоится в этом месяце.

Об этом Сибига написал в X, сообщает "Европейская правда".

Министры обсудили подготовку к встрече лидеров обеих стран, которая состоится до конца ноября. А также – вступление Украины в ЕС и двусторонние вопросы, связанные с инфраструктурой, энергетикой, региональной безопасностью и правами национальных меньшинств.

"За последние шесть месяцев Украина и Венгрия достигли значительного прогресса в восстановлении и нормализации двусторонних отношений. Это полностью отражает стремление Украины строить добрососедские, надежные и прочные отношения с Венгрией и венгерским народом. Мы договорились воспользоваться позитивным импульсом в наших отношениях и обсудили совместную подготовку к встрече наших лидеров, которая состоится до конца ноября", – написал Сибига.

Также 3 декабря Украина и Венгрия отметят 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами, напомнил глава украинского МИД.

Напомним, во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.

В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований в отношении прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.