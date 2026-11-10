Угорщина знову не дала "зелене світло" на відкриття кластерів 4 і 5 для України

У вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

Угорщина продовжує відмовлятися давати дозвіл на відкриття кластерів 4 та 5 для України.

"Без змін", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди" з числа дипломатів ЄС, коментуючи позицію Угорщини щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів.

Так само не були затверджені результату скринінгу кластерів 4 та 5 для Молдови.

Кластери 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" і 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" залишаються двома останніми невідкритими кластерами у переговорах України та Молдови про вступ до ЄС.

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.

Тим часом у Єврокомісії заявляють, що Молдова може наздогнати Чорногорію, яка цьогоріч завершує перемовини про вступ до ЄС, вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Також нагадаємо, що ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у статті: "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.