Ченцов пояснив, що "угорська" затримка з відкриттям кластерів не пов'язана з правами меншин

За словами віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова, наразі немає свідчень, що якась країна ЄС, у тому числі Угорщина, має претензії до України щодо останніх двох кластерів у переговорах про вступ, які не стосуються самих переговорних глав.

Про це він заявив на EU Accession Exchange Forum, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Наразі лише Угорщина не дає відкрити останні два останні кластери – 4 і 5. Йдеться саме про зміст документів переговорних розділів, які Угорщина ще хоче доопрацювати.

"Вони кажуть, що це стосується самих кластерів, що їм треба продивитися самі документи. З певних причин вони не були надто залучені у front-loading (процес, щоб підготувати Україну до відкриття кластерів ще під час угорського вето). Адже ми готові до відкриття усіх кластерів ще з кінця минулого року", – сказав Всеволод Ченцов.

Щодо інших претензій, таких як захист національних меншин, наразі Угорщина нових вимог не висувала.

"Коли ми говоримо про національні меншини, Угорщина історично є чемпіоном у цьому русі. Інші члени ЄС, які теж мають свої упередження в цьому питанні, – найчастіше є сусідніми країнами. Угорщина часто піднімала планку дуже високо у цьому питанні. Але ми ведемо діалог, пояснюємо, як захищаємо меншини", – сказав Ченцов.

Втім, за словами віцепрем’єра з євроінтеграції, зараз влада Угорщини веде більш конструктивний діалог з Україною. Тож наразі йдеться не так про блокування, як про претензії, щодо яких можна дійти згоди.

"Під час попереднього уряду це дійсно було блокування, вони не хотіли про це говорити. Зараз вони використовують іншу риторику, у них є більш конструктивний підхід", – заявив Всеволод Ченцов.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами оцінювання процесу розширення ЄС, чотири держави – Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія – демонструють значний прогрес і активно просуваються до членства.

Нагадаємо, уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.

Більше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.