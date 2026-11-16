Нова влада Сербії обіцяє референдум щодо вступу до ЄС

В партії "Студентський список", яка здобула перемогу на парламентських виборах в Сербії, планують провести референдум щодо вступу до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Rapporteur розповіли двоє представників партії "Студентський список".

Голосування відбудеться після того, як новий уряд Сербії проведе реформи, спрямовані на зміцнення судової системи, відновлення верховенства права та покращення свободи ЗМІ.

"Нам доведеться провести референдум. Ми повинні запитати думку народу", – заявила у коментарі Rapporteur майбутня депутатка від "Студентського списку" Ана Димитрієвич.

Вчителька англійської мови в середній школі протягом останніх тижнів провела кілька зустрічей із представниками ЄС разом з іншими провідними діячами нової провідної партії Сербії.

Брюссель був поінформований про можливість проведення референдуму щодо членства Сербії в ЄС.

"Ми неодноразово заявляли про це під час наших зустрічей", – зазначила Димитрієвич.

Як сподівається ще один представник політсили Александар Баукал, нова коаліція все ж може схилитися в бік позитивного ставлення до ЄС.

"Ймовірно, це (референдум. – Ред.) відбудеться ще протягом цього мандата", – сказав Баукал.

Димитрієвич не хоче називати конкретну дату, коли може відбутись такий референдум.

"Два роки, три роки – я не знаю. Але ми все одно не зможемо вступити до ЄС", – додала вона, посилаючись на величезний обсяг законодавчих реформ, необхідних для приведення законодавства у відповідність до вимог блоку та вступу до нього.

Як вказав своєю чергою Баукал, "зараз набрав обертів позитивний імпульс".

"Було б добре встигнути на цей поїзд", – додав він.

Сам будучи прихильником Європи, він сподівається, що Сербія проголосує "за", але народний рух ще не вирішив, чи рекомендуватиме він вступ до ЄС.

Сербія подала заявку на членство у 2009 році й офіційно стала країною-кандидатом у 2012 році. Під час перебування Александара Вучича при владі переговори щодо вступу Сербії до ЄС зайшли в глухий кут, оскільки Брюссель дедалі більше був незадоволений відступом від демократії та нападами на свободу ЗМІ.

Нагадаємо, Європейська комісія 4 листопада представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу, у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Щодо Сербії там наголосили, що країна протягом тривалого часу не відкривала нових переговорних кластерів. ЄС висловлював занепокоєння станом верховенства права, боротьбою з корупцією та відносинами з Косовом.

Після дострокових парламентських виборів 25 жовтня 2026 року Євросоюз закликав до формування нової влади та розв'язання ключових проблем, необхідних для просування до членства.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.