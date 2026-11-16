Новые власти Сербии обещают референдум о вступлении в ЕС

В партии "Студенческий список", одержавшей победу на парламентских выборах в Сербии, планируют провести референдум о вступлении в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Rapporteur рассказали двое представителей партии "Студенческий список".

Голосование состоится после того, как новое правительство Сербии проведет реформы, направленные на укрепление судебной системы, восстановление верховенства права и улучшение свободы СМИ.

"Нам придется провести референдум. Мы должны узнать мнение народа", – заявила в комментарии Rapporteur будущая депутат от "Студенческого списка" Ана Димитриевич.

Учительница английского языка в средней школе в течение последних недель провела несколько встреч с представителями ЕС вместе с другими ведущими деятелями новой ведущей партии Сербии.

Брюссель был проинформирован о возможности проведения референдума по вопросу членства Сербии в ЕС.

"Мы неоднократно заявляли об этом во время наших встреч", – отметила Димитриевич.

Как надеется ещё один представитель политической силы Александар Баукал, новая коалиция всё же может склониться в сторону положительного отношения к ЕС.

"Вероятно, это (референдум. – Ред.) произойдёт ещё в течение этого мандата", – сказал Баукал.

Димитриевич не хочет называть конкретную дату, когда может состояться такой референдум.

"Два года, три года – я не знаю. Но мы всё равно не сможем вступить в ЕС", – добавила она, сославшись на огромный объём законодательных реформ, необходимых для приведения законодательства в соответствие с требованиями блока и вступления в него.

Как, в свою очередь, отметил Баукал, "сейчас набрал обороты положительный импульс".

"Было бы хорошо успеть на этот поезд", – добавил он.

Сам будучи сторонником Европы, он надеется, что Сербия проголосует "за", но народное движение еще не решило, будет ли оно рекомендовать вступление в ЕС.

Сербия подала заявку на членство в 2009 году и официально стала страной-кандидатом в 2012 году. Во время пребывания Александара Вучича у власти переговоры о вступлении Сербии в ЕС зашли в тупик, поскольку Брюссель был все более недоволен отступлением от демократии и нападками на свободу СМИ.

Напомним, 4 ноября Европейская комиссия представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза, в котором дала оценку прогрессу десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Что касается Сербии, там подчеркнули, что страна в течение длительного времени не открывала новых переговорных кластеров. ЕС выражал обеспокоенность состоянием верховенства права, борьбой с коррупцией и отношениями с Косово.

После досрочных парламентских выборов 25 октября 2026 года Евросоюз призвал к формированию новой власти и решению ключевых проблем, необходимых для продвижения к членству.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.