ЄС оприлюднив звіт про розширення-2026: Україна у групі лідерів євроінтеграції

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, йдеться у офіційних документах Єврокомісії, які входять до Пакета розширення (комунікація та звіт щодо України).

За результатами оцінювання процесу розширення ЄС, можна умовно виділити три групи країн: чотири держави – Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія – демонструють значний прогрес і активно просуваються до членства.

Ще у трьох країнах – Північній Македонії, Боснії і Герцеговині та Косові – євроінтеграційний процес фактично стагнує. А у трьох – Сербії, Грузії та Туреччині – спостерігається регрес в окремих сферах або тривале блокування переговорів про вступ.

"Україна зберегла відданість програмі реформ у сфері європейської інтеграції, зокрема продовжуючи демонструвати, що її інституційна система боротьби з корупцією є ефективною, а спеціалізовані антикорупційні органи загалом продовжують працювати незалежно та ефективно", – йдеться у документі.

Серед напрямів, де Україна продемонструвала хороший прогрес, названо реформу державного управління, розвиток конкурентоспроможності економіки, цифрову трансформацію, фінансові послуги, митну сферу, енергетику, сільське господарство, науку й освіту.

Водночас Брюссель наголосив на необхідності прискорити судову й антикорупційну реформи та виконати зобов'язання, передбачені дорожньою картою верховенства права.

Поступ інших держав-кандидатів ЄС оцінив наступним чином:

Чорногорія – залишається найбільш просунутою країною за формальними результатами переговорів. Вона відкрила всі 33 переговорні розділи, 21 з яких уже попередньо закрила. Подгориця прагне завершити переговорний процес до кінця 2026 року.

Албанія – демонструє значний поступ. Тирана відкрила всі 33 переговорні розділи та попередньо закрила чотири. Її мета – завершити переговори до кінця 2027 року. Водночас країні належить продовжувати реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та державного управління.

Молдова, як і Україна, відкрила чотири із шести переговорних кластерів. Єврокомісія відзначає швидке просування країни та її реформаторські зусилля. Згідно з попередніми даними щодо дорожньої карти, Кишинів може попередньо завершити переговори за 25 розділами у 2027 році, якщо виконає необхідні вимоги. Водночас остаточної дати завершення переговорів про вступ для Молдови не встановлено.

Північна Македонія – залишається заблокованою; основною перешкодою є невиконання домовленостей щодо внесення конституційних змін, зокрема включення болгарської спільноти до тексту Конституції.

Боснія і Герцеговина – отримала політичне рішення ЄС про відкриття переговорів ще у березні 2024 року, однак перша міжурядова конференція досі не відбулася. Внутрішньополітичні суперечності, затримки у виконанні реформ та проблеми функціонування державних інституцій стримують її європейську інтеграцію.

Косово – залишається потенційним кандидатом на членство в ЄС. Внутрішня політична криза та проблеми функціонування парламенту стримували проведення реформ. Додатковою перешкодою залишається відсутність прогресу в нормалізації відносин із Сербією. Незалежність Косова досі не визнають п'ять держав Євросоюзу.

Сербія – протягом тривалого часу не відкривала нових переговорних кластерів. ЄС висловлював занепокоєння станом верховенства права, боротьбою з корупцією та відносинами з Косово. Після дострокових парламентських виборів 25 жовтня 2026 року Євросоюз закликав до формування нової влади та розв'язання ключових проблем, необхідних для просування до членства.

Грузія – перебуває у стані фактичного призупинення процесу вступу до ЄС. Причиною стали проблеми з дотриманням демократичних стандартів, законодавчі обмеження діяльності громадянського суспільства та питання захисту основоположних прав. Хоча Грузія формально зберігає статус кандидата, подальше зближення з Євросоюзом залежатиме від зміни ситуації у сфері демократії та верховенства права.

Туреччина – залишається кандидатом на членство, однак переговори про вступ фактично перебувають у стані стагнації з 2018 року. Основними перешкодами залишаються проблеми з верховенством права, незалежністю судової системи, дотриманням основоположних прав і свобод, а також невирішені питання у відносинах із державами-членами ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", заступник голови Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що Україна планує продовжувати євроінтеграцію разом з Молдовою.

Нагадаємо, уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.

Більше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.