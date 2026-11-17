Європейські лідери повинні вести прямі переговори з Владіміром Путіним після безвідповідального перекладання відповідальності за перемовини з Росією на адміністрацію США.

Про це виданню FT заявив фінський президент Александр Стубб, повідомляє "Європейська правда".

Стубб, який минулого місяця розмовляв з Путіним телефоном, заявив, що американські переговорники заслуговують на "визнання" за відновлення переговорів між Москвою та Києвом і за підтримку участі Європи в майбутніх переговорах.

"Ми занадто довго передавали європейську взаємодію з Росією на аутсорсинг, і я вважаю це безвідповідальним. Тепер, коли ми маємо рамки… я вважаю, що європейські лідери повинні безпосередньо взаємодіяти з Путіним, доносячи одне й те саме послання… (та) дотримуючись спільних тез". – сказав Стубб.

Фінський лідер зазначив, що Європа перебуває на роздоріжжі між повторенням Ялтинської угоди 1945 року, яка спрямувала Центральну та Східну Європу в радянську орбіту, та Гельсінських угод 1975 року, які пом’якшили напруженість між Сходом і Заходом та сприяли національному суверенітету, територіальній цілісності та правам людини.

На запитання, чи перебувають США в Ялтинському таборі, Стубб відповів, що "сподівається, що ні".

"Ми не знаємо, на який бік схиляться США зараз. Ймовірно, зараз вони більше схиляються до Ялтинського табору, але в майбутньому можуть схилитися більше до Гельсінського". Але це не заважає нам вести діалог, і я вважаю, що ми маємо продовжувати це робити. Ми маємо розуміти, що Росія не виграла цю війну. І, чесно кажучи, вона її й не виграє", – сказав він.

Минулого тижня лідери ЄС домовилися, що на переговорах між Росією та Україною континент представлятимуть посадовці з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також інституції ЄС і НАТО. Стубб та інші лідери зустрінуться у вівторок у Берліні для подальших переговорів щодо того, яким має бути зміст будь-якої спільної європейської позиції.

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