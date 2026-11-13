Лідери ЄС визначились з представництвом Європи на переговорах про мир в Україні

Лідери Європейського Союзу погодили формат представництва Європи на майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні.

Про це на пресконференції в Дубліні після неформального саміту лідерів ЄС оголосив президент Євроради Антоніу Кошта, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кошти, позиція ЄС є чіткою: безпека Європи починається з безпеки України, і ЄС вітає всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб привести Росію за стіл переговорів.

"Ми всіляко підтримуємо цей процес і сподіваємося, що він дасть конкретні результати. Сьогодні лідери домовилися, що нашою європейською командою для переговорів щодо миру в Україні є інституції Європейського Союзу та (країни) Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. – Ред.)", – сказав Кошта.

За його словами, принципи та позиції ЄС в цих переговорах залишаються добре відомими, і європейська команда продовжуватиме діяти у тісній координації та повній єдності.

"Європа має говорити одним чітким і єдиним голосом. У всіх дискусіях, що визначають майбутнє України та безпеку нашої країни", – сказав він.

Видання Politico раніше повідомляло, що країни E5 будуть представлені на рівні радників з питань національної безпеки.

Медіа повідомляли, що країни ЄС розділились на три табори щодо представника на переговорах з РФ.