Европейские лидеры должны вести прямые переговоры с Владимиром Путиным после безответственного перекладывания ответственности за переговоры с Россией на администрацию США.

Об этом изданию FT заявил финский президент Александр Стубб, сообщает "Европейская правда".

Стубб, который в прошлом месяце разговаривал с Путиным по телефону, заявил, что американские переговорщики заслуживают "признания" за возобновление переговоров между Москвой и Киевом и за поддержку участия Европы в будущих переговорах.

"Мы слишком долго передавали европейское взаимодействие с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть рамки… я считаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, донося один и тот же посыл… (и) придерживаясь общих тезисов", – сказал Стубб.

Финский лидер отметил, что Европа находится на распутье между повторением Ялтинского соглашения 1945 года, которое направило Центральную и Восточную Европу в советскую орбиту, и Хельсинкскими соглашениями 1975 года, которые смягчили напряженность между Востоком и Западом и способствовали национальному суверенитету, территориальной целостности и правам человека.

На вопрос, находятся ли США в ялтинском лагере, Стубб ответил, что "надеется, что нет".

"Мы не знаем, на чью сторону склонятся США сейчас. Вероятно, сейчас они больше склоняются к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут склониться больше к Хельсинкскому". Но это не мешает нам вести диалог, и я считаю, что мы должны продолжать это делать. Мы должны понимать, что Россия не выиграла эту войну. И, честно говоря, она её и не выиграет", – сказал он.

На прошлой неделе лидеры ЕС договорились, что на переговорах между Россией и Украиной континент будут представлять официальные лица из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также институты ЕС и НАТО. Стубб и другие лидеры встретятся во вторник в Берлине для дальнейших переговоров о том, каким должно быть содержание любой совместной европейской позиции.

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