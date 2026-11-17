Розвідувальні дані США свідчать про те, що Іран розробляє плани із завдання ударів по високопосадовцях адміністрації Дональда Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані семи американських посадовців, пише "Європейська правда".

Джерела, обізнані з останніми розвідданими США, охарактеризували іранські плани як спробу залишити собі додаткові варіанти дій, а не як ознаку неминучого нападу. Однак, за словами двох співрозмовників видання, виявлений задум є дуже конкретним і включає місця та цілі, що спричинило бурхливу підготовку Вашингтона до надзвичайних ситуацій.

У своїй заяві речниця Білого дому Лорен Біс зазначила, що США "відстежують усі потенційні загрози, але на цей момент немає жодних достовірних загроз для національної безпеки".

Проте американські посадовці розцінили ці розвіддані як сигнал про готовність Ірану до ескалації конфлікту, оскільки країна стикається з інтенсивним тиском на тлі триваючих військових ударів США та жорсткої економічної блокади. За словами джерел, це свідчить про те, що Тегеран зараз активно планує потенційні атаки на американській території, навіть якщо поки що немає доказів готовності втілити ці плани в життя.

"Чи є у них насправді персонал для здійснення таких операцій – це питання, що викликає суперечки", – зазначив один зі співрозмовників CNN.

Два джерела повідомили, що протягом минулого тижня посадовці провели кілька зустрічей, щоб обговорити, як протидіяти цій загрозі. Це відбувається на тлі того, що загрози з боку Ірану також змусили Секретну службу минулого тижня переселити міністра фінансів Скотта Бессента до військового житла.

Іранські змови проти нинішніх і колишніх американських посадовців, включаючи замах на вбивство Трампа у 2024 році, тривають ще з часів його першого терміну і здебільшого зосереджуються на замахах під час закордонних поїздок.

Сполучені Штати надзвичайно вразливі до атак із застосуванням нетрадиційної зброї. "Брудні бомби" – у яких радіоактивні матеріали вбудовані у звичайну бомбу – відносно легко зібрати. Ірану не обов’язково доведеться таємно ввозити в країну підготовлених агентів: йому достатньо буде просто переконати особу, яка вже проживає на території США, здійснити напад.

За словами одного з джерел, американська розвідка перехопила іранські розмови, в яких стверджувалося, що Тегеран заховав матеріали для виготовлення бомб на території США. Посадовці розходяться в думках щодо надійності цієї інформації, але в цілому вважають, що це можливо.

Нагадаємо, у серпні безпекові служби отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт з Дональдом Трампом над Туреччиною з ПЗРК, через що ухвалили рішення заховати президента США на борту третього літака.

Рішення безпекових служб про те, щоб Трамп повертався з саміту НАТО в Анкарі окремим літаком, стало наслідком інформації про дуже детальну обізнаність Ірану про його маршрут у Туреччині, а також попередження від Ізраїлю.