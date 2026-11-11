NYT: міністр фінансів США переїхав на військову базу через погрози з боку Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно переїхав зі свого будинку на військову базу через погрози з боку Ірану.

Про це виданню The New York Times стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, протягом останніх тижнів американські посадовці дійшли висновку, що іранські змови проти чинних та колишніх посадовців досягли більш просунутої стадії, зокрема на підставі розвідувальних даних про погрози на адресу Бессента.

Із серпня Бессент очолює кампанію економічного тиску, спрямовану на фінансову ізоляцію Ірану шляхом посилення санкцій та обмежень на торговельні маршрути.

Ця роль зробила його одним із представників адміністрації, яким Іран найбільше хоче нашкодити, додали джерела.

Ступінь серйозності погроз на його адресу залишається неясним.

У своїй заяві представник Міністерства фінансів зазначив, що Бессент "не піддасться на погрози іранського режиму", додавши, що той, як і раніше, відданий реалізації кампанії з ослаблення іранської економіки.

Бессент – останній із високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, який покинув свій будинок на околицях Вашингтона заради переїзду на військову базу або в інше охоронюване житло. Принаймні пів десятка осіб зробили це минулого року, зокрема нинішній глава апарату Білого дому Стівен Міллер та Пем Бонді, яка тоді обіймала посаду генеральної прокурорки.

Нагадаємо, влітку в Ірані вийшов телевізійний сюжет, який починається з напису англійською мовою "Де вбити Баррона Трампа". У відео Баррон Трамп позначений як "ціль", а також згадуються різні відомі місця, зокрема Trump Tower та адреса у Вашингтоні, пов’язана з Нью-Йоркським університетом, де, за наявними даними, навчається син Трампа.

Перед тим безпекові служби отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт з Дональдом Трампом над Туреччиною з ПЗРК, через що ухвалили рішення заховати президента США на борту третього літака.

Рішення безпекових служб про те, щоб Трамп повертався з саміту НАТО в Анкарі окремим літаком, стало наслідком інформації про дуже детальну обізнаність Ірану про його маршрут у Туреччині, а також попередження від Ізраїлю.