Разведывательные данные США свидетельствуют о том, что Иран разрабатывает планы нанесения ударов по высокопоставленным чиновникам администрации Дональда Трампа путем взрыва "грязной бомбы" или применения химического оружия в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные семи американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Источники, знакомые с последними разведданными США, охарактеризовали иранские планы как попытку оставить себе дополнительные варианты действий, а не как признак неизбежного нападения. Однако, по словам двух собеседников издания, выявленный замысел является весьма конкретным и включает места и цели, что вызвало бурную подготовку Вашингтона к чрезвычайным ситуациям.

В своём заявлении пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис отметила, что США "отслеживают все потенциальные угрозы, но на данный момент нет никаких достоверных угроз национальной безопасности".

Тем не менее американские чиновники расценили эти разведданные как сигнал о готовности Ирана к эскалации конфликта, поскольку страна сталкивается с интенсивным давлением на фоне продолжающихся военных ударов США и жесткой экономической блокады. По словам источников, это свидетельствует о том, что Тегеран сейчас активно планирует потенциальные атаки на американской территории, даже если пока нет доказательств готовности воплотить эти планы в жизнь.

"Есть ли у них на самом деле персонал для проведения таких операций – это вопрос, вызывающий споры", – отметил один из собеседников CNN.

Два источника сообщили, что на прошлой неделе чиновники провели несколько встреч, чтобы обсудить, как противодействовать этой угрозе. Это происходит на фоне того, что угрозы со стороны Ирана также вынудили Секретную службу на прошлой неделе переселить министра финансов Скотта Бессента в военное жилье.

Иранские заговоры против нынешних и бывших американских чиновников, включая покушение на убийство Трампа в 2024 году, продолжаются еще со времен его первого срока и в основном сосредоточены на покушениях во время зарубежных поездок.

Соединенные Штаты чрезвычайно уязвимы для атак с применением нетрадиционного оружия. "Грязные бомбы" – в которых радиоактивные материалы встроены в обычную бомбу – относительно легко собрать. Ирану не обязательно придется тайно ввозить в страну подготовленных агентов: ему достаточно будет просто убедить человека, уже проживающего на территории США, совершить нападение.

По словам одного из источников, американская разведка перехватила иранские разговоры, в которых утверждалось, что Тегеран спрятал материалы для изготовления бомб на территории США. Чиновники расходятся во мнениях относительно достоверности этой информации, но в целом считают, что это возможно.

Напомним, в августе службы безопасности получили информацию о вероятной попытке сбить самолет с Дональдом Трампом над Турцией с помощью ПЗРК, в связи с чем приняли решение пересадить президента США на борт третьего самолета.

Решение спецслужб о том, чтобы Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре отдельным самолетом, стало следствием информации о том, что Иран очень подробно осведомлен о его маршруте в Турции, а также предупреждения от Израиля.