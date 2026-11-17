Вранці у вівторок, 17 листопада, розпочалося перше засідання новообраної Народної скупщини (парламенту) Сербії, у якій більшість отримав опозиційний блок "Студентський список"; натовпи зібралися перед будівлею парламенту, щоб привітати новобраних депутатів.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

Сотні громадян зібралися перед будівлею Народної скупщини Сербії у вівторок, щоб провести депутатів "Студентського списку" на перше засідання новообраного парламенту. Люди тримали прапори Сербії та вітали парламентарів вигуками "перемога".

Фото: Reuters

Коли біля будівлі парламенту з’явилися депутати з політсили експрезидента Александара Вучича – Сербської прогресивної партії, їх зустріли освистуванням. На одну з депутаток, акторку Лідію Вукічевич хтось з натовпу вилив йогурт.

Okupljeni građani negoduju dok buduži poslanici Srpske napredne stranke ulaze u Parlament. Naša reporterka javlja da je nešto što liči na jogurt bačeno na Lidiju Vukićević. https://t.co/5rQRc23xdX – Mašina (@MasinaRS) November 17, 2026

Натовп розійшовся після початку засідання парламенту о 10 ранку. На установчому засіданні присутні 244 депутати, а на порядку денному стоять питання про затвердження мандатів парламентарів, обрання голови та заступників голови Народної скупщини, призначення генерального секретаря парламенту, обрання членів робочих органів, а також членів постійних парламентських делегацій до міжнародних інституцій.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у країні, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича. "Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

Згідно з результатами виборів, "Студентський список" здобув 140 місць у 250-місному парламенті, а Сербська прогресивна партія Вучича – 103.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича.