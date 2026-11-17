Утром во вторник, 17 ноября, началось первое заседание вновь избранной Народной скупщины (парламента) Сербии, в которой большинство получил оппозиционный блок "Студенческий список"; перед зданием парламента собрались толпы людей, чтобы поздравить новоизбранных депутатов.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

Сотни граждан собрались во вторник перед зданием Народной скупщины Сербии, чтобы проводить депутатов "Студенческого списка" на первое заседание новоизбранного парламента. Люди держали флаги Сербии и приветствовали парламентариев криками "победа".

Фото: Reuters

Когда у здания парламента появились депутаты от политической силы экс-президента Александара Вучича – Сербской прогрессивной партии, их встретили освистыванием. На одну из депутаток, актрису Лидию Вукичевич, кто-то из толпы вылил йогурт.

Okupljeni građani negoduju dok buduži poslanici Srpske napredne stranke ulaze u Parlament. Naša reporterka javlja da je nešto što liči na jogurt bačeno na Lidiju Vukićević. https://t.co/5rQRc23xdX – Mašina (@MasinaRS) November 17, 2026

Толпа разошлась после начала заседания парламента в 10 утра. На учредительном заседании присутствуют 244 депутата, а на повестке дня стоят вопросы об утверждении мандатов парламентариев, избрании председателя и заместителей председателя Народного собрания, назначении генерального секретаря парламента, избрании членов рабочих органов, а также членов постоянных парламентских делегаций в международные институты.

Напомним, в конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в стране, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича. "Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

Согласно результатам выборов, "Студенческий список" получил 140 мест в 250-местном парламенте, а Сербская прогрессивная партия Вучича – 103.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Кто пришёл к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича.