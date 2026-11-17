Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що останні удари України по російських об’єктах, зокрема по незаконно спорудженому Керченському мосту, свідчать про наявність у неї "карт" для переговорів.

Таку думку він висловив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський вважає, що Україна має сильні позиції, зважаючи на нещодавні удари по російських об’єктах.

"Два нафтопереробні заводи, авіабаза та половина Керченського мосту за кілька днів. Схоже, в України є карти", – відзначив Сікорський, фактично заперечуючи минулі висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито не має достатньо сильних карт у переговорах із Росією.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 17 листопада Сили оборони задіяли безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину Кримського мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину, а також ракету "Фламінго".

Мінтранс РФ повідомив, що в результаті повторної атаки України вночі 17 листопада рух по автомобільній та залізничній складових Кримського мосту тимчасово призупинено. Одна з арок Кримського моста та частина дорожнього полотна впали в море.