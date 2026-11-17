Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что последние удары Украины по российским объектам, в частности по незаконно построенному Керченскому мосту, свидетельствуют о наличии у нее "карт" для переговоров.

Такое мнение он высказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сикорский считает, что Украина занимает сильные позиции, учитывая недавние удары по российским объектам.

"Два нефтеперерабатывающих завода, авиабаза и половина Керченского моста за несколько дней. Похоже, у Украины есть козыри", – отметил Сикорский, фактически опровергая предыдущие высказывания президента США Дональда Трампа о том, что у Украины якобы нет достаточно сильных козырей в переговорах с Россией.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 17 ноября Силы обороны применили беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть Крымского моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть, и ракету "Фламинго".

Минтранс РФ сообщил, что в результате повторной атаки Украины ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста временно приостановлено. Одна из арок Крымского моста и часть дорожного полотна обрушились в море.