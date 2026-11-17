У партії "Студентський список", яка здобула перемогу на парламентських виборах в Сербії, вперше оприлюднили свою офіційну програму – у ній йдеться про курс на вступ до ЄС та про збереження добрих стосунків з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт партії.

Зокрема, "Студентський список" планує поглибити партнерство з Європейським Союзом, особливо – Грецією, Італією, Угорщиною, Францією, з якими країна вже має налагоджені стосунки. Крім того, у партії обіцяють докладати зусиль, щоб країна отримала IBAR (звіт про оцінку виконання бенчмарків) щодо вступу до ЄС.

"Ми докладатимемо зусиль для отримання IBAR завдяки значному прогресу у сферах судової системи та основних прав, а також у сферах правосуддя, свободи та безпеки, що охоплюються розділами 23 та 24. Ми поглибимо співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком з метою забезпечення грантової та іншої фінансової підтримки для проєктів розвитку, що мають важливе значення для громадян", – написали у партії.

Разом з тим, "Студентський список" пообіцяв зберегти традиційне партнерство з Росією та не вводити санкції проти РФ.

"Особливо з огляду на наш власний історичний досвід та прямі наслідки зазначених заходів для місцевого населення, Республіка Сербія дотримуватиметься своєї принципової позиції проти запровадження обмежувальних заходів щодо Російської Федерації. Водночас ми дотримуватимемося принципової позиції міжнародного права щодо поваги до територіальної цілісності всіх суверенних держав, зокрема територіальної цілісності та недоторканності території України", – йдеться у програмі.

Також у програмі "Студентського списку" йдеться про те, що країна збереже військовий нейтралітет як стратегічний курс Сербії. А щодо кадрової політики у державних органах, партія обіцяє реформи, які покладуть край традиції кумівства, непотизму тощо.

"Ми покінчимо з практикою особистого просування політичних діячів і запровадимо системне, довгострокове та інституційне представництво державних і національних інтересів у міжнародних відносинах", – сказали у партії.

Щодо Косова, "Студентський список" пообіцяв не визнавати республіку та не допускати її членства у міжнародних організаціях.

Також у партії обіцяють сприяти розвитку добросусідських відносин та регіонального співробітництва, відповідно до всіх принципів міжнародного права, з усіма сусідніми державами. Разом з тим – захищати конституційне становище Республіки Сербської – автономного регіону в Боснії та Герцеговинці.

Раніше у партії "Студентський список", яка здобула перемогу на парламентських виборах в Сербії, заявили, що планують провести референдум щодо вступу до ЄС.

Більше про вибори у Сербії читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.