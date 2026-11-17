Партия "Студенческий список", одержавшая победу на парламентских выборах в Сербии, впервые обнародовала свою официальную программу – в ней говорится о курсе на вступление в ЕС и о поддержании хороших отношений с Россией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт партии.

В частности, "Студенческий список" планирует углубить партнерство с Европейским союзом, особенно с Грецией, Италией, Венгрией и Францией, с которыми у страны уже налажены отношения. Кроме того, в партии обещают прилагать усилия, чтобы страна получила IBAR (отчет об оценке выполнения бенчмарков) в отношении вступления в ЕС.

"Мы будем прилагать усилия для получения IBAR благодаря значительному прогрессу в сферах судебной системы и основных прав, а также в сферах правосудия, свободы и безопасности, охватываемых разделами 23 и 24. Мы углубим сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком с целью обеспечения грантовой и другой финансовой поддержки для проектов развития, имеющих важное значение для граждан", – написали в партии.

Вместе с тем "Студенческий список" пообещал сохранить традиционное партнерство с Россией и не вводить санкции против РФ.

"Особенно с учетом нашего собственного исторического опыта и прямых последствий указанных мер для местного населения, Республика Сербия будет придерживаться своей принципиальной позиции против введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации. В то же время мы будем придерживаться принципиальной позиции международного права в отношении уважения территориальной целостности всех суверенных государств, в частности территориальной целостности и неприкосновенности территории Украины", – говорится в программе.

Также в программе "Студенческого списка" говорится о том, что страна сохранит военный нейтралитет как стратегический курс Сербии. А что касается кадровой политики в государственных органах, партия обещает реформы, которые положат конец традициям кумовства, непотизма и т. п.

"Мы покончим с практикой личного продвижения политических деятелей и внедрим системное, долгосрочное и институциональное представительство государственных и национальных интересов в международных отношениях", – заявили в партии.

Что касается Косово, "Студенческий список" пообещал не признавать республику и не допускать её членства в международных организациях.

Также в партии обещают содействовать развитию добрососедских отношений и регионального сотрудничества в соответствии со всеми принципами международного права со всеми соседними государствами. Вместе с тем – защищать конституционное положение Республики Сербской – автономного региона в Боснии и Герцеговине.

Ранее в партии "Студенческий список", одержавшей победу на парламентских выборах в Сербии, заявили, что планируют провести референдум по вопросу вступления в ЕС.

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